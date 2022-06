Quatre trucs senzills per conservar les cireres més temps

Fresques, en pastissos, confitades, com a mousse i, fins i tot, en salses per a carns vermelles. Lessón d'aquellesdolces d'estiu tan versàtils que es pot menjar de formes infinites.Aquestes perles vermelles tan preuades es poden gaudir des de l'abril i fins al juliol i, sovint, són un maldecap a l'hora de-les: s'han de consumir ràpidament perquè es fan malbé en pocs dies. Per evitar-ho, t'expliquem cinc trucs senzills perquè les cireres durin més dies.És important comprar cireres fresques, només cal observar que la tija estigui ben verda i no tinguin cops visibles quan les tries.A temperatura ambient només duren, com a molt, 2 o 3 dies. Per tant, posa-les a la nevera quan arribis a casa, pots fer-ho en una bossa de plàstic tancada o en una carmanyola hermètica.Les cireres són una fruita delicada. Si en tens una quantitat gran, és recomanable separar-les i no amuntegar-les perquè no es xafin les de sota pel pes total. Ho pots fer en diverses bossetes de plàstic col·locades separades entre elles a la nevera.La humitat fa malbé molt ràpidament les cireres, així que és recomanable guardar-les sense netejar i fer-ho quan es vulguin consumir.Només cal que les rentis i assequis molt bé abans d'estendre-les en una safata amb paper de forn. S'han de posar al congelador sense tapar i, un cop congelades, les pots embossar. Duren fins a un any.

