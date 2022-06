Rafa Nadal engrandeix la seva llegenda: 22 Grand Slam i 14 Roland Garros

La millor tenista de la història és una dona i es diu Margaret Court

22. Dues hores i 18 minuts després,en derrotar Casper Ruud a Roland Garros. El tenista manacorí ha guanyat per 6-3, 6-3 i 6-0 a París. Amb ella, també es fa amb el catorzè Roland Garros de la seva carrera i es corona rei del torneig de terra batuda (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022).La: Nadal, juny i la Philippe Chatrier. A la pista principal de la competició parisina, on, el balear ha tornat a fer història, en aquesta ocasió davant un dels alumnes més avantatjats de la seva acadèmia, que s'enfrontava al seu primer final d'un Grand Slam i que, aquest dilluns, ja serà el nou número sis del món., de 23 anys,, capaç de tot i més, que no ha sorprès ni ha deixat entreveure un final alternatiu a la imaginació dels presents. Ni la malaltia degenerativa al peu esquerre del manacorí, que ha amenaçat fins i tot amb posar fi a la seva carrera, ni les baixes expectatives de molts aficionats i aficionades després de la seva absència per lesió durant diverses setmanes han desarmat l'idil·li de Nadal amb l'argila francesa.Amb una nova victòria sota la màniga, allarga la seva llegenda com. El palmarès del balear, dominat per, es completa ambi 3. El tenista, amb 36 anys acabats de fer, amplia el seu avantatge sobre el suís Roger Federer i el servi Novak Djokovic, tots dos empatats a 20 grans títols, que ja va aconseguir superar a començaments d'any en conquistar l'Obert d'Austràlia.El domini aclaparador de Rafa Nadal aquest diumenge a la Copa dels Mosqueters ha estat tot un tsunami balear fins al darer parcial. Qui sap si aquesta final tanca la seva gran aventura a París.. Entre llàgrimes d'emoció, Rafa Nadal ha alçat el trofeu francès fins al cel de París.va aconseguir. A més a més, el 1988 es va convertir en la primera i única persona a guanyar unel mateix any: el nom que rep la fita de fer-se amb els quatre Grand Slams i la medalla d'or als Jocs Olímpics, en el seu cas van ser els de Seül., encara en actiu, té, un per sobre que Nadal. Williams, també va guanyar un Golden Slam, però el va aconseguir al llarg de tota la seva carrera i no pas en uin mateix any com Graf.La reina d'entre les reines (i els reis) és, ambal seu palmarès. Court, també és l'esportista que ha guanyat més vegades l'Open d'Austràlia, 11, per davant de Novak Djokovic, que ho ha fet en nou ocasions. I empata amb Federer, Connors, Sampars amb cinc victòries a l'Open dels Estats Units.A Nadal, doncs, encara li queda guanyar dos Grand Slam més per igualar la fita de Court. I, de pas, fer-se amb algun Golden Slam. No és feina fàcil, però sembla que la seva intenció és la de continuar engrandint la seva llegenda: "", ha assegurat minuts després d'enlairar el trofeu, mentre la grada corejava el seu nom.

