La DGT col·loca «dents de drac» a les carreteres de l'Estat: què són i per què serveixen?

El Ministeri de Transports i Mobilitat va posar en marxa una prova a finals de l'any passat per a comprovar l'eficàcia d'unessobre la calçada: les ", que tenen per objectiuEs poden veure, sobretot, eni indiquen als conductors que han de reduir considerablement la velocitat i adaptar la conducció a un, com pot ser, per exemple, la presència de vianants."La longitud del tram en què es disposin les dents de drac serà aproximadament, tenint en compte les característiques tant de la infraestructura com de l'entorn", explica el document pel qual s'aprova la norma 8.2-IC sobre marques viàries que regula les dents de drac.Les marques estan representades ambd'una base de 0,75 metres i una altura d'entre 0,60 metres al principi del tram i 0,90 metres a l'últim terç.

