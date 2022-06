L'entrenador del Reial Madrid de bàsquet pateix un infart

Comunicado Oficial: Pablo Laso.#RMBaloncesto — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) June 5, 2022

L', ha patit unla matinada d'aquest diumenge. Segons ha informat el club, Laso es trobaa l'Hospital Universitari La Moraleja. Per ara, no s'han ofert detalls del seu estat de salut.L'exjugador i entrenador dels blancs des del 2011 va dirigir aquest dissabte a la tarda amb normalitat eldel Playoff de la Lliga Endesa davant elal WiZink Center de Madrid. Els, amb unade 83-71, van posar el 2-0 en l'eliminatòria. Després del partit, Laso va oferir la roda de premsa habitual sense problemes i no ha estat fins a la matinada quan ha tingut els problemes de salut.Aquest diumenge, els blancs s'enfronten de nou contra el Baskonia, però Laso no podrà dirigir-los. De fet, aquesta temporada ja va estar absent a la banqueta després de donar positiu en Covid-19 el passat desembre. Va ser Chus Mateo, el seu ajudant, qui va dirigir l'equip en la seva absència.

