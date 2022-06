Aleix Espargaró celebra el podi quan li faltava una volta per acabar i queda cinquè

El pilot català dehaquan liper acabar la carrera que aquest diumenge ha tingut lloc al circuit de Catalunya, a. Espargaró anava segon en la classificació i podia fer podi a casa, però una badada l'ha deixat, finalment, enEl de Granollers hahaver travessat la meta, haque s'han desplaçat a Montmeló i, fins i tot,de la suposada segona posició. De sobte, s'ha adonat que la resta de pilots continuaven corrent a gran velocitat ila carrera.Tot i els intents per no perdre més posicions, el gran dels germans Espargaró ha acabat cinquè per darrere dei el mallorquíTot, en una carrera en què ha sortit des de la pole position després de la prova de classificació del dissabte on havia fet el millor temps.

