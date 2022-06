Dos joves detinguts per fer-se fotos amb un artefacte explosiu simulat a l'estació de Sants

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves, de 21 i 17 anys, per fer-seal costat d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra a l'exterior de l'. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat a l'ACN la policia catalana, els fets es van produir aquest dissabte quan passaven uns minuts de dos quarts d'onze del matí.va veure com dos joves s'estaven fent fotos al costat del cotxe dels Mossos que estava estacionat a l'exterior de l'estació amb el que podia ser un artefacte explosiu. Els agents de la policia municipal van avisar als Mossos, que van comprovar que l'artefacte era un tub d'espuma amb uns cables adossats que simulava un explosiu.Els dos joves van quedar detingutsL'incident es va produir en plena operació sortida a l'estació de Sants, coincidint amb un cap de setmana llarg.Els detinguts portaven un mapa de la ciutat deamb punts marcats, com l'estació d'autobusos, una benzinera o una farmàcia. El rotatiu afegeix que els agents van avisar la Comissaria General d'Informació dels Mossos, l'àrea encarregada d'investigar qualsevol indici de terrorisme.

