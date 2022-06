​Vilalta espera que el congrés de Junts endreci la «dreta» independentista

L'exigència d'un "ferm compromís" contra la corrupció

📹 VÍDEO | @martavilaltat reclama un "ferm compromís" contra la corrupció a la nova direcció de Junts, formada per Borràs i Turull pic.twitter.com/wgUt48xDqC — NacióPolítica (@naciopolitica) June 5, 2022

Marta Rovira també desitja l'inici d'una nova etapa

(II) Desitjo que comenci una nova etapa, en la que s’abandonin els retrets incomprensibles dirigits a companys de viatge que avui encara hem tornat a sentir. En el camí cap a la República, hem de ser aliats, no pas adversaris. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) June 4, 2022

La portaveu d', ha expressat el seu respecte als processos interns de, la formació que aquest dissabte ha celebrat un congrés que ha escollit aper la. En declaracions als mitjans, Vilalta ha desitjat que el resultat serveixi perl'espai de, alhora que ha reclamat als nous lideratges que "", en referència a les seves crítiques a ERC.La republicana ha demanat a Junts "" al Govern, tot recordant-los que, que és "companya de viatge" en el camí cap a la independència, sinó "aquells que espien, reprimeixen i no compleixen amb els compromisos". Per això,que es van sentir al Congrés de Junts i els ha demanat que tinguin "les prioritats clares".Amb tot, Vilalta ha tornat a reivindicar la "" de l'independentisme per fer front comú davant delsdel govern espanyol. El darrer, en les inversions previstes per Catalunya el 2021, en les quals l'Estat només en va executar un terç. En canvi, a Madrid l'executiu es gasta un 84% més del pressupostat, triplicant la despesa per habitant destinada als catalans.Possiblement, una de les declaracions més dures que ha dirigit la portaveu d'ERC a Junts, és el reclam d'uni la gestió pública, en clara al·lusió al cas deamb la justícia, que la investiga per unsd'haver-se adjudicat a dit quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes.En aquest sentit, ha lamentat que encara hi ha, com ara el cas del Consell Esportiu de l'Hospital de Llobregat o "el 3% de l'antiga CIU". Marta Vilalta ha esperat que Jordi Turull i Laura Borràs facin de Junts una organització "estable, fiable i lleial al Govern".Les declaracions de Marta Vilalta arriben tot just un dia després que la secretària general d'ERC,, desitgés l'inici d'una nova etapa en les relacions entre les formacions independentistes. "", sentenciava en conèixer els resultats del congrés de Junts. Rovira feia palesa la seva voluntat d'"abandonar els retrets incomprensibles dirigits a companys de viatge que avui encara hem tornat a sentir". Amb tot, ha assegurat que Junts "trobarà en ERC un aliat estratègic en el camí de la República i la regeneració democràtica".

