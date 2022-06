Detingut un veí de Coma-ruga que tenia un laboratori de llaminadures de marihuana

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de, acusat de tenir un. Segons informa el cos policial en un comunicat, les llepolies contenien una alta concentració de THC, que és la substància activa de la marihuana.El laboratori estavade Coma-ruga on residia el detingut, que està acusat d'un delicte contra la salut pública. La Guàrdia Civil també investiga la seva parella. Al xalet, els investigadors hi van trobar una plantació de marihuana amb 74 plantes en ple desenvolupament, gairebé 12 kg de marihuana preparada per al seu processament i 247 llaminadures enllestides per a la venda.També s'hi va trobari un laboratori per a la fabricació de les llaminadures amb maquinària i substàncies per fer les barreges.Segons explica la Guàrdia Civil, els agents obtenen informació gràcies a la denúncia del familiar d'un dels consumidors al que les llepolies li havien creat. El cos situa la majoria deLa Guàrdia Civil remarca que les llaminadures no tenien etiqueta de composició, de manera que, tot i ser conscients que podien contenir substàncies estupefaents i ser additives. De fet, assenyalen que aquest producte es pot fer passar per una llaminadura tradicional i que és "pràcticament impossible" distingir-les.Els agents han posat el detingutd'instrucció número 3 del Vendrell.

