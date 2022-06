Què és la segona Pasqua i per què la celebrem a Catalunya?

L'origen religiós de la segona Pasqua

L'origen pagès de la segona Pasqua

Altres origens fora de casa

Els aplecs d'aquesta època de l'any

Enguany, lacau el dilluns 6 de juny . És una festa, però que fins ara. Era una festivitat d'elecció municipal, algunes localitats feien festa i altres no. Barcelona, per exemple, era una de les ciutats on tradicionalment sí que es feia. Una de les novetats principals del calendari laboral del 2022 és que la segona Pasqua d’enguany seràSabem, però,Hi ha. Una, defensa que el seu origen és religiós i que commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols. L'altra, té a veure amb el cicle natural de l'agricultura i dona gràcies per la collita d'aquesta època de l'any.depenent de la zona del país i, també, de la persona i la tradició de la seva família. Malgrat això, els noms més comuns per referir-se a la festivitat són: Pasqua de Pentecost o segona Pasqua. L'origen de tots dos mots prové de la comparació amb la Pasqua Florida del 9 d'abril, considerada la festivitat principal. Així i tot, com la celebració arriba, d’aquí venen altres mots com Pentecostès, d’origen grec, i Cinquagesma, que té arrel llatina. En ambdós casos, es tradueixen per "el cinquantè dia".En la versió religiosa de la festivitat es commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols. Segons les sagrades escriptures, 50 dies després de la resurrecció de Crist,. A partir d’aquest moment, els apòstols van començar a recórrer el món per fer difusió de la fe cristiana i per això l’Esperit Sant els va dotar de la, que és la comprensió de diverses llengües.També es creu que el rerefons històric de la celebració és més antic i es basa en una festa agrària en què, primitivament,. Llavors se li deia. En el cicle natural de l’agricultura, la festa de la Pasqua Granada s’emmarca dins el: la verdor (festa de Rams), la floració (Pasqua Florida) i la fructificació (Pasqua Granada). L'última festivitat natural, el seu cicle i tempo, que venen marcats per la primera lluna plena de primavera, està encaminada a celebrar l’adveniment de l’estiu i les seves calors., madurat i ja s’han desenvolupat, i concretament perquè els cereals ja han produït gra. De fet,i era una festa que commemorava que els camps ja eren plens, la fi de la collita i l’ofrena dels primers fruits a l’espai sagrat, fos temple o església.Elstambé celebren la segona Pasqua, però ells li diuen el, que literalment vol dir "festa de les setmanes". Aquesta celebració commemora, segons la tradició rabínica, el lliurament de Déu a Moisès de la, les taules de la llei que són base i fonament del judaisme. El Xavuot és la segona de les tres grans festes de pelegrinatge dels jueus i, també com a Catalunya, té un significat agrícola: correspon a l'època de l'any en què —a Israel en particular i a l'hemisferi nord en general— es recullen els primers fruits. És per això que la festivitat també s'anomena la. Antigament, al Temple de Jerusalem es duien les primícies com a ofrena per donar les gràcies per la collita.En el calendari festiu de Catalunya , la segona Pasqua és una. Es fa, per exemple, l’aplec dels francesos a Sant Aniol d’Aguja, el del coral a Prats de Molló i la festa dels xatos a Rubí. Per aquestes dates, també és festa major a Sant Feliu de Pallerols, coneguda popularment pel "mata-degolla", el ball de cavallets que s’hi fa., una tradició en què diverses agrupacions corals surten en cercavila. Se celebra al Raval i al Poble-sec, però sobretot es fa al barri de la Barceloneta, on els participants surten en colles a fer gresca vestits amb roba cridanera, collarets i barrets i porten instruments com ara rems, destrals i forquilles d’una mida exageradament gran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor