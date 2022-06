“El meu pare no ha tingut mai diners a l’estranger” Josep Pujol Ferrusola, fill de Jordi Pujol i Marta Ferrusola #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/XuYlfY9s19 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

"Amb 6 milions d'euros no tombes el president Pujol"

“L’únic home que té accés directe al senyor Rajoy és Jorge Moragas” Josep Pujol Ferrusola, la Fiscalia el vol enviar 14 anys a la presó #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/o4hqtaiHDd — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

“L’operació Pujol es gesta des de les estructures de l’Estat amb l’objectiu de deteriorar la imatge i la credibilitat del president Pujol” Josep Pujol Ferrusola, fill de Jordi Pujol i Marta Ferrusola #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/mP5KdKWBxg — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

“No he fet mai una gestió amb cap funcionari públic perquè s’assigni alguna cosa a alguna persona de la qual jo he cobrat” Josep Pujol Ferrusola, la Fiscalia el vol enviar 14 anys a la presó #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/z5pYkdgHu6 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

“Amb 6 milions d’euros no tombes el president Pujol i van començar a sortir les grans xifres que són mentida, generes una alarma social i llavors provoques que la Fiscalia s'interessi per aquest cas” Josep Pujol Ferrusola #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/x0E9BnWixM — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

“Villarejo em va demanar informació sobre Esquerra Republicana” Josep Pujol Ferrusola, ell també s’ha reunit amb l’excomissari Villarejo #FAQSwasabiTV3 ▶ https://t.co/naIzS2QHvZ pic.twitter.com/5eVEVbQK6h — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 4, 2022

ha estat l'encarregat de trencar el silenci de la família Pujol i donar la seva versió sobre les acusacions d'organització criminal, l'operació Catalunya i la deixa. "El meu pare no ha tingut mai comptes a l'estranger. Ja sé que molesta, però no ha tingut mai diners a l'estranger. Ni un, zero", ha assegurat ha assegurat al programade TV3."Jo he vingut aquí a defensar el meu pare. Algú ha de defensar el seu llegat i explicar els fets com són", ha continuat el fill de l'expresident Pujol, que també. "Ni teníem cap rol ni actuem com una banda, som una família", ha afirmat, que ha apuntatcom a responsable de l'operació Catalunya."No tinc proves per escrit, però m'ho ha explicat gent de primera mà. No puc dir qui", ha relatat el fill de l'expresident de la Generalitat. "Jorge Moragas muntai porta el maletí de Mariano Rajoy, és el traductor del que passa a Catalunya perquè Rajoy ho entengui", ha precisat. "També hi ha altres 'traductors' com. Però l'únic home amb accés directe al senyor Rajoy és el seu cap de gabinet, Jorge Moragas", ha insistit el fill de l'expresident Pujol, que s'ha mostrat convençut que l'operació Catalunya "comença amb l'operació Pujol, i encara està vigent"."I aquesta operació Pujol es gesta des de les estructures de l'Estat amb", ha asseverat el fill de l'expresident català, que considera quenomés és l'excusa."Amb 6 milions d'euros no tombes el president Pujol i per això van començar a sortir les grans xifres que són mentida: 1.500 milions d'euros, 3.000 milions d'euros. Això és el que indigna", ha reflexionat en veu alta Pujol Ferrusola. ", que són publicitats per l'estructura d'El Mundo, que no ens va trucar ni preguntar mai res per contrastar-ho. I això demostra que o ets un mal periodista o estàs al servei d'una idea", ha acusat Pujol Ferrusola.ha lamentat el fill de l'expresident de la Generalitat. "Com que la Fiscalia sempre t'ho afina, pots aconseguir que s'obri una investigació que cap jutge pugui rebutjar", ha ironitzat. "Així és com es munta la causa i la persecució", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor