Polèmica a Cubelles i Cunit: l'aparcament de la zona marítima serà de pagament tot l'estiu

Quina és la situació a Cubelles?

I a Cunit?

Què en diuen els treballadors i estiuejants?

(Garraf) i(Baix Penedès)i gratuït. Els darrers estius s'ha disparat el nombre de visitants a aquests municipis perquèon totes les poblacions tenen l'amb zones blaves, verdes i taronges. Al litoral de Sitges, Vilanova i Calafell, fa anys que cal pagar per aparcar en temporada d'estiu, fet que ha provocat uncap a Cubelles i Cunit. "Col·lapses" de circulació, vehicles mal aparcats i veïns que no poden gaudir de les platges és una dinàmica que ara volen erradicar. La implantació de l'aparcament de pagament, però, ha despertatamb segones residències.A partir delposarà en marxa per primer cop un sistema d'aparcament amb, on s'han senyalitzat 3.000 places. Estarà en vigor fins al 15 de setembre, i la previsió és que l'any que ve també s'activi els caps de setmana i festius a partir de Setmana Santa."Des que es va inaugurar l'fa deu anys, hem notat un increment de població i visitants molt important durant l'estiu, fet que ha complicat la convivència amb els residents de tot l'any", ha explicat a l'ACN el regidor d'Espai Públic de Cubelles,. També ha assegurat que les millores de les vies de comunicació, sumades a un efecte rebot per l'aparcament de pagament a altres municipis, ha dut els barris marítims a un "caos" que calia resoldre."Hem de buscar la manera de minimitzar iaquesta", ha afegit Hugué, que també ha defensat que l'aparcament de zona blava és una manera de fer "pedagogia" sobre la necessitat de. El regidor aposta per fomentar l'ús de la bicicleta o el bus urbà entre tots els veïns i estiuejants que viuen allunyats de la platja i a l'estiu baixen fins a la zona marítima.A partir delpreveu instaurar un sistema de pagament senyalitzat en forma dea tots els carrers dels barris marítims. El regidor de Seguretat Ciutadana de la localitat,, ha recordat que la població es dispara al municipi fins als, amb una especial concentració de gent als carrers propers a la costa. Lorenzo ha lamentat que els accessos a la platja "s'han estat col·lapsant de forma insostenible", amb vehicles aparcats al damunt de les voreres i també impedint la visió a diverses cruïlles perilloses."Això també té un impacte mediambiental molt important, perquè hi havia cotxes que estaven més de 30 minuts circulant buscant lloc i al final acabaven marxant", ha assenyalat el regidor. Lorenzo ha dit que elera, "on moltes places d'aparcament les ocupaven usuaris de les platges o clients de restaurants del poble del costat, perquè sabien que a Cunit no es pagava". Ha lamentat que això perjudicava els clients de la restauració i hoteleria cunitecta, que no trobaven lloc on deixar el cotxe. A part d'endreçar l'aparcament en plena temporada alta, Lorenzo també defensa que la zona taronja aportarà unsa les arques municipals que permetran afrontar el. L'abalisament, el socorrisme i la neteja, ha detallat, són despeses que ara assumiran indirectament els visitants de la platja quan paguin per aparcar. S'han previst 2.012 places entre els límits de Cubelles i Cunit.Ladurant la primera hora d'aparcament aserà d', mentre que aen costarà d'. Les persones empadronades, però, tindran un preu bonificat que reduirà el tiquet a 0,50 euros per a tot el dia a Cubelles i 0,30 euros en el cas de Cunit. Els dos ajuntaments també han previst bonificacions per als veïns dels carrers directament afectats per l'aparcament de pagament i per a les persones amb segones residències. En el cas dels residents als barris marítims, a Cubelles podran pagar 15 euros per a tota la temporada, mentre que a Cunit la tarifa global serà de 10 euros per als tres mesos. Per als estiuejants, Cubelles ha previst un abonament de 70 euros per a tot l'estiu -o 40 euros mensuals- i Cunit ha optat per abonaments de 20 euros setmanals.El nou sistema de pagament per aparcar ha enervat diversos, els quals han lamentat no tenir cap deferència a l'hora de deixar el seu vehicle. "Sembla que a Cubelles hi hagi treballadors de primera o de segona, en funció de si vius aquí o no", s'ha queixat una empleada d'una empresa de neteja.Lestambé proliferen entre les. Els dos ajuntaments insisteixen que aquests habitatges podran disposar d'un màxim de dos vehicles bonificats i insten els propietaris a utilitzar els aparcaments privats que sovint queden en desús. En el cas de Cunit, una plataforma creada des de les associacions de veïns de Can Toni i Les Sorres-Haug ha iniciat una recollida de signatures. Sota el nom Cunit Platja Lliure, exigeixen unaper a les persones amb segona residència. El regidor Xavi Lorenzo ha replicat les queixes mostrant respecte pel dret a protesta i ha assegurat que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor