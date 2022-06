Detingut un home a Lleida per clavar un ganivet al coll d'un conegut

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home que li ha clavat unald’un conegut després de mantenir una baralla, al barri dede Lleida. Els fets han passat aquest divendres a la nit i la policia ha rebut l’avís d’una trifulga amb arma blanca al carrer Enginyer Celler.La víctima, després de rebre la ganivetada al coll, s’ha volgut resguardar dins l’antic edifici de, indret on hi viuria.del Sistema d’Emergencies Mèdiques (SEM) s’han desplaçat fins la zona i els sanitaris han atès la víctima, que ha estat traslladada a l’en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida. Una altra persona ha resultat ferida en el transcurs de lai ha estat traslladada també a l’hospital lleidatà.Els Mossos d’Esquadra han arrestat l’atacant per un delicte de danys, lesions i intent d’homicidi.

