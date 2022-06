Cinc detinguts a Mollerussa per assaltar amb pals la casa de l'exnòvio de la filla

Elsvan desplegar aquest dijous al vespre aun dispositiu per evitar enfrontaments entre dues famílies d'ètnia gitana.Tres membres d'una d'elles, que viu a Mollerussa, van acabar detinguts, acusats d'amenaces i d'entrar en domicili aliè. Segons la denúncia, els detinguts, dues dones i tres homes, van entrar dimecres a la nit a casa de l'altra família, al(Pla d'Urgell), acusant el fill de maltractaments contra la seva filla idel noi. Van entrar amb pals i van causar desperfectes a l'habitatge i lesions lleus a algunes persones que eren a dins. Els Mossos també van detenir el jove de Mollerussa, de 21 anys, per un delicte deen l'àmbit de la llar.Per evitar més enfrontaments entre aquestes dues famílies, els Mossos, amb unitats de l', van desplegar un dispositiu dijous al vespre a Mollerussa, on viu la família que va assaltar la casa de l'altra, dimecres al Palau d'Anglesola. Els agents es van trobar amb diversos membres de les dues famílies que es demanaven explicacions mútuament. Finalment es va detenir, dues dones i tres homes.Els detinguts tenen entre 21 i 46 anys. A més dels tres detinguts peri entrada en domicili aliè i d'un altre detingut per maltractament, els Mossos van detenir un cinquè home per causar un greu risc contra la circulació. Tres dels detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a. Els altres dos, un home de 46 anys i el jove de 21, han passat aquest divendres a disposició judicial a Lleida.

