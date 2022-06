Shakira desmenteix una crisi d'ansietat

La parella més internacional del nostre país estan en procés de separació.ha emès un breu comunicat aquest dissabte on explica quedel futbolista del FC Barcelona. Els dos han estat, mai s'han arribat a casar, i comparteixen: Milan, de nou anys, i Sasha, de set.Shakira i Piqué va començar el 2010, quan l'artista de Barranquilla va cantar l'himne del mundial de futbol de Sud-àfrica en la cerimònia inaugural de l'esdeveniment, el Waka waka. El jugador, que estava jugant el campionat, es va fixar en la cantant.Shakira ha emèsunes hores més tard, on explicava, tal com s'estava especulant en alguns mitjans, que havia patit una. Les alarmes s'havien disparat en veure una ambulància sortir del domicili a Barcelona de la cantant colombiana.Shakira ha explicat a Twitter que l'ambulància que es va veure al seu domicili el passat 28 de maig. “Aquest dia el vaig acompanyar personalment en una ambulància fins a l’hospital on s’està recuperant favorablement”.La cantant ha aprofitat el missatge a les xarxes socials perpel suport rebut.

