La primera foto de Piqué a les xarxes socials després de l'anunci de la separació amb Shakira

La cantant colombianaaquest dissabtedel futbolista del FC Barcelona. L'anunci s'ha fet a través d'un breudifós per la seva agència de representació. "Lamentem confirmar que ens estem separant., que són la nostra màxima prioritat, demanem. Gràcies per la vostra comprensió", explica el text. Shakira i Piqué han estat, mai s'han arribat a casar, i comparteixen: Milan, de nou anys, i Sasha, de set.La notícia ha generat un terratrèmol a les xarxes socials i als mitjans de comunicació d'arreu del món, on s'esperava amb impaciència alguna declaració del jugador del Barça. Piqué ha utilitzat, un dels seus instruments preferits, per publicar la seva primera foto després de l'anunci de la separació. I ho ha fet amb missatge entre línies.. El central blaugrana ha aprofitat per publicar dues fotos amb l'enunciat: "El nou equipament del Barça és...". A les imatges, Piqué apareix amb jugadors i jugadores del Barça actual, com, a més d'algun exjugador, comEn una de les fotos, el que crida més l'atenció és que Piqué hi apareix amb un dels seus fills,. Tota una declaració d'intencions en línia amb el comunicat de Shakira, que demanava respecte "pel benestar dels nostres nens".

