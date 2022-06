Els Mossos detenen per abús sexual un home quinze dies després de ser absolt d'una violació a Lloret

Quinze dies abans...

Elshan detingut unper presumptament havera la platja dede Mar (Girona). El cos investiga si per anul·lar la voluntat de la supervivent hauria recorregut a la, tal com ella ha denunciat.per la secció tercera de l', queHa passat a disposició judicial aquest dissabte i el(Selva) ha decretat. La jutgessa li ha imposat l'obligació de comparèixer periòdicament, lai la prohibició de sortir de l'Estat. La causa per delicte d'abús sexual queda oberta, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Els fets de l'actual detenció haurien tingut lloc, quan el noi i la noia -que s'havien conegut feia unes hores- van anar junts fins a la platja de Lloret. Allà, segons ha relatat la turista,. Després de fumar-se-la, la jove ha explicat quei tan sols recorda que el noi va començar a fer-li tocaments. Ella li va repetir que parés, però l'home feia cas omís de les seves advertències. A partir d'aquest moment, la supervivent ja no recorda més fins queLa policia la va portar fins a l'(Maresme) perquè, tal com indiquen els protocols en aquests casos, se li fes una exploració mèdica. Després, la turista va presentar una denúncia per l'ocorregut la nit anterior als jutjats.Aquest divendres els Mossos van detenir el suposat agressor, acusat d'un delicte d'abús sexual. Ara com ara,continua investigant els fets i estàper saber si el noi va posar, o no, alguna substància a la cigarreta per aprofitar-se d'ella.El detingut feia, on era des de mitjans de juliol del 2020 després que els Mossos el detinguessinde 21 anys, també a Lloret. El judici va ser a principis de maig a l'Audiència de Girona. L'home s'enfrontava a una, però el tribunal de la secció tercera el va absoldre i va demanar el seu alliberament després de. La sentència argumentava que, encara quesobre si l'acusat havia comès veritablement la violació.que la supervivent va ferdels fets. Amb tot, l'Audiència va deixar en llibertat el jove dies abans d'emetre el veredicte.Els "dubtes" d'aquesta secció de l'Audiència. El diari ARA, per exemple, ha fet una anàlisi de les sentències més recents per casos de violència sexual i hi. D'entre la quarantena de sentències emeses els últims tres anys hi ha 21 absolucions, 11 condemnes per acords de conformitat -l'autor reconeix la culpa i se li rebaixen els anys de presó-, i 7 condemnes.

