Què pot passar si no s'extreu bé una unitat USB de l'ordinador?

Quins riscos hi ha i com prevenir-los

Quinspot tenirSegur que hi ha persones que s'han fet aquesta pregunta després de llegir l'habitual missatge que apareix al PC segons després d'extreure el llapis de memòria directament del port de connexió. I és que treure l'USB sense fer unpot comportar un risc pel dispositiu.o “Extreure de forma segura”. Si no ho has fet mai, t'expliquem els passos que has de seguir.En cas de no fer el pas previ, els riscos principals als quals s'haurà de fer front són: o béemmagatzemades a l'USB, o bé que elEls ordinadors utilitzen unper fer que el seusigui méspels usuaris. Per aconseguir-ho, emmagatzemen en una memòria especial d’accés ràpid (l'anomenat) allò que creuen que es farà servir pròximament i així estalvien a l'usuari el temps d'espera per quan hi vulgui accedir. És a dir, el dispositiu preveu allò que se li demanarà per ser capaç d'oferir-ho en el menor temps possible. Així,, molt sovint-parcialment o totalment- per tenir-lo a punt i no haver de remenar entre tots els arxius del dispositiu.Quan cliquem amb el botó dret sobre la icona de l’USB, una de les opcions que apareixerà ésSi fem clic,que hi ha allàelen aquesta opció,o quedar incomplets, alguns inclús podria quedar inservible.És cert que a partir de, molts usuaris ja no reben el missatge de “Disc expulsat incorrectament”. Això és perquè d’aquesta versió de Windows, el sistema gestiona la memòria cache d’una manera més eficient i. Així i tot,, perquè l’opció d'extreure l'USB encara està disponible i, quan es fa, el Windows 10 encara diu que “ara ja es pot extreure de manera segura”. Per tant, tot i els avenços, encara hi ha riscos i

