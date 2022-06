Les llavors de xia d'Hacendado tenen traces de soja i no ho indiquen

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició () ha llençat un advertiment a les persones al·lèrgiques a la soja:de la marca(amb referència ES2022/167 procedents d'Itàlia)i no s'indica a l'etiquetatge.Com a mesura de precaució,que puguin tenir el producte a casa seva,. Així i tot, l'Agència de Seguretat Alimentària també ha destacat que el consum d'aquest producte no comportaEl crit d'alerta l'han donat les autoritats sanitàries d'Itàlia, després que la pròpia empresa comuniqués la incidència a les autoritats., també,en compliment de la legislació i a fi de no posar a la disposició de la població aliments no segurs.no inclosa en l'etiquetatgede l'empresa que ha procedit a informar a tots els seus clients.A més a més,, ha emès un comunicat al seu web on ha explicat que. Aquesta informació també ha estat traslladada a lesa través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i alsa través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (RASFF), a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor