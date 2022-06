Demanen no consumir una tonyina en llauna venuda en supermercats per histamina

Alerta alimentària per unavenuda en supermercats. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta en què anunciava de la presència d'histamina a lade laa partir d'un avís de les autoritats sanitàries de La Rioja, però el producte s'ha distribuït en altres parts de l'Estat.Per ara, no es coneix cap cas de la malaltia arran d'aquest en mal estat, però l'recomana a totes les persones que tinguin el producte a casai tornar-lo al punt de compra. Les dades facilitades per les autoritats sanitàries del govern espanyol expliquen que el producte afectat és del, amb data dede 8 de febrer del 2027. Està comercialitzat enLa mateixa AESAN ja ha demanat als supermercats que, si encara tenen aquest producte al seu aparador, elde manera immediata. Per altra banda, demanen als clients que no consumeixin el producte afectat i el retornin al punt de venda on el van adquirir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor