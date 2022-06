Fer esport habitualment beneficia l'estat de salut de les persones. Ara, però, un estudi recent de l'(OMS) apunta que anar ambredueix uni fins a unrelacionada amb unEl document s'ha publicat aquest divendres 3 de juny, coincidint amb el Dia Mundial de la Bicicleta i recull que els desplaçaments actius per anar a la feina, és a dir, els que es fano ambsuposen una disminució del 10% del risc que tenen les persones a teniro el 30% de patirdel tipus dos.El director rector regional de l'OMS a Europa, Hans Henri P. Kluge, ha expressat que "anar amb bicicleta o caminar pot reduir la inactivitat física, responsable d'aproximadamenta l'any a Europa". Alhora "redueix la contaminació atmosfèrica, responsable de mig milió de morts al continent".A més, es detalla que aquest exercici físic que es pot incloure a la rutina diària també ajuda a evitar el sobrepès, reduir, lao a millorar la qualitat de la. A més a més, exercitar el cos anant amb bici també ajuda a enfortir els ossos, millorar la qualitat cognitiva i física i reduir el risc deamb caigudes.L'OMS recomana almenysd'intensitat moderada a la setmana per als adults i d'una hora al dia per als nens. No obstant això, s'apunta que a Europa gairebé un de cada quatre adults i quatre de cada cinc adolescents en edat escolar no són prou actius.

