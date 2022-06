Enxampen un motorista a 123 km/h per la Via Augusta de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha enxampat unper la. La infracció, que s'ha comès en un tram limitat a 50 km/h, té conseqüènciespel conductor.Els fets van passar dissabte passat, 28 de maig tal com han anunciat a les xarxes socials. Els agents demanen respectar els límits de"per una mobilitat segura a Barcelona".D'altra banda, el 25 de maig, la GUB també va denunciar penalment el conductor d'un turisme que circulava per laen un punt limitat a 80. "L'excés de velocitat és una de les causes principals de sinistre a la ciutat i augmenta la gravetat de les", ha recordat la Guàrdia Urbana de Barcelona.

