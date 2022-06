Vídeo | Puigdemont s'indigna amb Sánchez pels incompliments: «Collons! Ja està bé»

ha protagonitzat aquest dissabte un dels discursos més contundents de la seva carrera política. Ho ha fet en el seu adeu com a president de Junts en el marc del congrés que celebra aquest dissabte el partit a, a la. L'expresident de la Generalitat ha estat especialment dur quan s'ha referit a les dades que acrediten els incompliments del govern espanyol en matèria d'infraestructures. "Collons! Ja està bé", ha apuntat Puigdemont quan ha posat xifres a la manca d'execució pressupostària, que només és d'un terç del previst Els retrets ahan estat implícits, però no per això menys contudents. Ha reclamat assumir el "principi de realitat" del context "anormal" que viu la política catalana des del 2017, i ha indicat que es pot interpretar el diàleg com una aposta de "pacificació" que només pensi en elque se'n pugui "beneficiar". Des que va anar a l'exili, Puigdemont ha vist com la bretxa oberta amb el líder dels republicans,, s'ha anat eixamplant progressivament, tenint en compte que quan van coincidir al Govern en la legislatura del referèndum tampoc van congeniar. Puigdemont desconfia de l'estratègia d'ERC i, de fet, el Consell per la República la dona per liquidada mentre aposta obertament per la confrontació amb l'Estat.Una de les carpetes que, precisament, han generat més ferides en les últimes setmanes amb la justícia i l'Estat és el cas del, ha apuntat Puigdemont, que va ser decisiu a l'hora de frenar el suport de Junts a la primera versió de l'acord per la proposició de llei sobre la llengua al Parlament prèviament pactada amb ERC, els comuns i el PSC. Junts va promoure unque el Govern va aprovar dilluns i que, en teoria, ha de servir per esquivar la sentència del 25% imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Els jutges són equiparables al grup parlamentari de Vox", ha resumit l'expresident, que ha assenyalat l'existència d'un "assetjament" als catalanoparlants "com en els pitjors temps".Abans de Puigdemont, l'encarregat de dirigir-se a la militància ha estat Sànchez, que ha definit el diàleg que propugna ERC en els termes actualsper l'espionatge a dirigents independentistes i per la manca de compliment de les inversions pactades en els pressupostos generals de l'Estat aprovats pels republicans. També ha situat dues prioritats com a partit: tornar a la mobilització del 2017 i combinar-ho amb l'exercici de les responsabilitats institucionals.La nova direcció tindrà Borràs com a presidenta i Turull com a secretari general gràcies a un pacte de repartiment al 50% de l'executiva. Els quatre vicepresidents seran. Els dos primers són d'estricta confiança de la presidenta del Parlament, que en la negociació que va derivar en l'acord va donar molta importància al fet de disposar de poder executiu. El secretari d'organització serà, regidor ai també escollit per Borràs, mentre que la secretària de finances serà, candidata a l'alcaldia dei que en l'anterior executiva ja ocupava el mateix càrrec.La resta de noms són aquests:, diputat i responsable d'estratègies contra el lawfare;, president del Port de Barcelona i responsable de les sectorials; Joan Canadell, diputat i encarregat del suport a l'emprenedoria;, diputada i responsable de repoblament i arrelament;, encarregada dels actes; la consellera, secretaria de ciutadania i immigració;, diputat i responsable de polítiques de salut;, diputada i secretaria de polítiques d'habitatge; la consellera, encarregada de recerca;, encarregada dels afiliats; el conseller Jaume Giró, secretari d'impuls de l'economia;, diputada, alcaldessa de Girona i secretària de desenvolupament comunitari;, delegat del Govern a Barcelona i encarregat d'àrea metropolitana i pluralitat ideològica;, cap de files a Madrid i coordinadora de les cambres parlamentàries;, adjunt a la secretaria general i encarregat de política municipal;, portaveu parlamentària i secretària d'estudis i formació;, exconseller i responsable de polítiques de seguretat;, secretari d'internacional;, diputada i encarregada de polítiques animalistes; i, diputat i secretari de pagesia, pesca i energies renovables.

