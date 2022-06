Borràs defensa «recomençar» el procés per superar els errors posteriors a l'1-O

Amb els resultats favorables a la nova direcció ja proclamats, els protagonistes de la sessió de tarda del congrés que celebraaquest dissabte ahan estat, nova presidenta del partit, i, nou secretari general. En la seva intervenció, la també presidenta delha defensat "recomençar" en clau de procés i de partit per superar els "errors" comesos després de l'1-O, fita de la qual aquesta tardor es compliran cinc anys. "Persistirem i guanyarem", ha apuntat Borràs, citant el lema que va fer guanyar Carles Puigdemont les eleccions europees del 2019. També ha desconfiat de la via del diàleg, i ha indicat que un govern de dreta o extrema dreta a l'Estat replicarà el que ja ha aplicat Pedro Sánchez des que és president.Segons ella, s'han de. "Avui som tots aquí per un projecte que mira de consolidar-se. No volem dissimular ni quedar-nos de braços plegats davant la necessitat de reaccionar. Som aquí per posar-nos a treballar", ha apuntat Borràs, que ha ironitzat amb els "fruits esplendorosos" del diàleg en forma del 36% de les inversions complert a Catalunya per part de l'Estat. També ha denunciat l'espionatge i una taula de diàleg "a la fuga", perquè fa mesos que no es reuneix. "Què farà l'extrema dreta que no faci l'esquerra espanyola? Faran el 155? Cessaran el Govern legítim? Ens acusaran de sedició? Ens espiaran?", s'ha preguntat."Cap govern espanyol vol afrontar el conflicte amb Catalunya. Ens volen dividits perquè saben que així som més febles", ha indicat la presidenta del Parlament. "Ens toca recomençar i reconstruir tot el que hem fet malbé aquests últims cinc anys. Hem d'apartar la temptació de deixar-ho córrer. Ho hem de fer sense fer-nos trampes, amb una mirada àmplia", ha ressaltat la dirigent independentista, queal marge de la gestió del dia a dia."M'agradaria que l'esperit de la generositat fos l'esperit de Junts. Junts només hi guanya quan hi guanyem tots. El partit és divers, ha de ser exigent i autoexigent. Volem la independència, però també som una formació de bon govern", ha ressaltat Borràs, que ha reivindicat les figures de Puigdemont i també la d', que el mes passat va decidir abandonar del tot l'activitat política després de ser un puntal de la formació. "Ens assemblem prou per avançar junts, i sabem que. El congrés ha de ser un punt d'inflexió de cara a les ponències i a les eleccions municipals. Hem de sumar per multiplicar", ha remarcat la presidenta del Parlament."El primer prec que us faig és que hem de sumar per multuplicar. Hem d'enfortir el partit perquè sigui més útil i decisiu que mai", ha apuntat la dirigent independentista, que ha apuntat que la formació no està aquí per passar pàgina de l'1-O. "Fer nosa és esgotador, però quan arroseguem, guanyem", ha remarcat, en referència a l'acord pel català al Parlament., ha ressaltat la nova màxima representant de Junts. Hi ha molts independentistes "cansats" i "enfadats", però ha apel·lat a unagafant l'exemple de l'exili republicà del 1939, amb Argelers com a protagonista.+En la seva intervenció, Turull ha fet una crida a la unitat interna -"no hem de, sinó"- i ha remarcat la necessitat de tornar a bastir un full de ruta unitari cap a la independència., ha remarcat Turull, més votat que Borràs entre la militància. L'exconseller ha reivindicat el referèndum i l'actitud que el va permetre, i ha ironitzat amb els qui volien "enterrar" el partit "abans d'hora". "Us demano autoexigència i confiança, i som els primers que ho hem de fer", ha asseverat, al mateix temps que reivindicava la "utilitat" de Junts al marge dels "retrets" entre partits que formen part del mateix moviment.Els primers en prendre la paraula en la jornada de tarda han estat, secretari general d'Unitat Catalana, i, alcaldessa de Banys i Paladà. "Sense exiliats no es parlaria d'independència", ha apuntat Costa. I precisament un exiliat, Toni Comín, ha estat l'encarregat de parlar després d'ella. Ha fet un discurs abrandat -i molt aplaudit- en el qual ha demanat que el Govern es converteixi "d'una santa vegada" en una "eina de confrontació". "Guanyarem", ha remarcat l'exconseller de Salut, que també ha carregat contra el lema de la "Catalunya sencera" deperquè pot convertir-se en un "subterfugi" a l'hora de "renunciar" a la