Per què ens cauen les dents quan envellim?

"La majoria de lessón conseqüència de leso de la, les dues provocades per bacteris i molt relacionades amb mals hàbits d'higiene oral o hàbits poc saludables". Així ho ha recordat l'odontòloga Manuela Escorial, que també ha explicat que existeixen les ", però no són el més comú".L'-o- és unque apareix amb l'envelliment i que, provocant falta d'autoestima i dificultat de la parla o la mossegada, causant danys a la cavitat bucal. Per combatre l'edentulisme, la professional explica que la millor opció és mantenir unaLa patologia pot ser total, però també. En aquest segon cas, es pot produir el, que volen ocupar el forat que es forma amb les pèrdues. "És un dels problemes bucals més complexos i comuns., però també pot afectar a individus de qualsevol edat", detalla l'odontòleg David Curto.L'envelliment general de la població contribueix amb el problema. Segons un estudi fet per Sanitas Salut Bucodental durant el 2022,l i lao trencament de les dents representa unprincipals pels quals els espanyols van alSegons la quantitat i posició de les dents que falten, l'No noméssinó que pot acabar danyant l'de la mandíbula. A més, també pot causar problemes estètics i complicacions a l'hora de pronunciar algunes consonants o problemes a l'hora de mostegar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor