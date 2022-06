Mossos per la teulada i la façana d'un edifici de Manresa per «rescatar» d'una dona èbria els seus fills menors

Agents delscaminen per la teulada i façana d'un edifici delde Manresa per a accedir a un pis on unas'havia tancat amb els seusi no responia a les demandes dels veïns. Aquesta és l'estampa que els veïns de l'entorn del carrer Santa Llúcia de Manresa s'han trobat aquest dissabte al matí després que els agents hagin intentat accedir a l'habitatgeInicialment, però, els agents no han anat a la zona per aquest fet, sinó que tot s'ha precipitat quan els Mossos han respost a una trucada per unal carrer de Santa Llúcia. Un cop a lloc, els veïns els han advertit que "patien" per la situació que es vivia en un pis del carrer dels Arcs de Santa Llúcia on una dona "molt beguda" s'havia tancat a casa amb els seus fills i no responia a les demandes d'obrir la porta que feien per fer-se càrrec dels menors.Després de comprovar que, efectivament, la dona no obria la porta de casa, els Mossos han decidit pujar fins al terrat superior i anar baixant per la façana, peraprofitant que es tractava de l'última planta de l'edifici. El carrer ha estat tallat a vehicles i vianants mentre ha durat l'actuació.

