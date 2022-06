Gats actors a «Crims»: les tècniques per gravar les diferents escenes

L'últim capítol de Crims tenia uns actors especials. Més enllà dels policies, els testimonis i els familiars -tots, recursos habituals del programa de true crime-, el dilluns passat dos gats van aparèixer a la pantalla durant l'emissió del capítol. Eren gats actors que simulaven les mascotes de la Teresa i la Concepció, les protagonistes.Les dues dones, de Mataró, tenien un gat a casa i quan les van assassinar i els investigadors van creure que els cats podrien ajudar a trobar l'assassí. Per il·lustrar-ho, durant el capítol els gats feien moviments silenciosos i sigil·losos: per sota el sofà, prop d'una porta amb els ulls oberts... Era una manera de representar com els animals van poder veure l'accés de l'assassí a l'habitatge.Les propietàries dels gats i els coordinadors del rodatge amb animals han explicat a RAC1 com van aconseguir que els animals actuessin tan bé davant la càmera. La Xixa en realitat es diu Mochi i la seva propietària, la Joana, explica que és un gat que "sempre està per tot arreu prenent el sol, menjant, però quan torna d'un rodatge està amb el cos estirat, la cua alta i amb cara de satisfacció". Per fer-la moure per on volien es va utilitzar una manta, la manta per la qual té debilitat el Mochi. Pel que fa a l'altre felí, la Bruynzeel "passa de tot", explica l'Eva, la seva propietària. Van utilitzar una canya de pescar com a esquer: "El gat es posa en pla atac, li ensenyes i es posa a caçar-lo".De fet, la interpretació dels felins va ser brillant i les xarxes ho van comentar molt. L'empresa Animales a rodar va ser l'encarregada de gestionar-ho i el Carlos i el Gabi van assegurar que només van haver de repetir la gravació tres o quatre vegades. "El que vaig veure ahir va ser una obra mestra", va dir el Gabi a RAC1.

