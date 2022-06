Sànchez equipara el diàleg d'ERC amb una «humiliació continuada» en el comiat del lideratge de Junts

L'espai Jean Carrère d'acull aquest dissabte la primera jornada del congrés de, que servirà per escollir la nova direcció encapçalada per. Agafen el relleu de, que ha estat el primer en dirigir-se a la militància en la seva última intervenció com a secretari general. Ha estat un discurs dur contra el diàleg amb l'Estat tal i com està plantejat per ERC -a qui no ha citat directament-, perquè suposa una, tant pel que fa a l'espionatge polític amb Pegasus com a la manca de compliment de les inversions planificades a Catalunya. "Es tracta d'exigir un tracte digne", ha remarcat. Hi ha dues prioritats, segons ell: tornar a les grans mobilitzacions i tenir, especialment després de les eleccions municipals previstes pel maig de l'any vinent. "Hem de recuperar la il·lusió", ha recomanat el dirigent del partit, per "tornar a tenir a tocar" el que va passar la tardor de l'any 2017.Segons Sànchez, Junts és un dels tres partits grans de Catalunya, en competència amb ERC i el, la qual cosa ha situat com a èxit de l'etapa fundacional de la formació. "Nosaltres hem apostat per tenir unaa l'independentisme. Avui, el país només podrà ser si esdevé un estat independent en forma de república", ha ressaltat el fins avui secretari general del partit. "Espanya ja ens ha ensenyat que dins les seves fronteres no ens permet ser lliures, ni tan sols la possibilitat de gaudir de les nostres tradicions i de la nostra llengua. No podem invertir tot allò que els catalans generem amb els nostres recursos", ha ressaltat Sànchez. "Si poguessin,. Ens voldrien fer desaparèixer. I ho intenten, a fe de Déu que ho intenten en cadascuna de les seves decisions", ha remarcat el dirigent independentista.És aquí, segons Sànchez, on Junts té la responsabilitat de ser el primer partit del país. "Només amb la garantia que els municipis estiguin governats per nosaltres tindrem la possibilitat de posar el conjunt de l'entramat institucional al servei de la independència. Ja prou de promeses que no s'acaben concretant, de diàlegs que mai troben la possibilitat de concretar-se, de resoldre el conflicte amb el govern espanyol quan l'Estat ha continuatsistemàticament la nostra voluntat d'exercir l'autodeterminació. Sempre hem apostat per una sortida democràtica al conflicte. Ningú més que Junts podrà alçar la bandera del diàleg. Però ningú més que Junts està autoritzat per dir que no hi ha cap possibilitat de diàleg.", ha indicat en referència al Catalangate, que ha congelat les relacions amb l'Estat."Argelers és també la nostra terra, malgrat que hi hagi fronteres que durant segles han intentat dividir el nostre país. La gran paradoxa és que, però sí al nostre país", ha ressaltat el fins avui secretari general, que ha recordat que la localitat nord-catalana té una relació llarga amb l'exili, concretament el republicà, després de la. "Les condicions eren molt diferents a les actuals, però ja s'hi van acollir molts catalans il·lustres que van liderar el període republicà i van defensar Catalunya de l'embat feixista", ha remarcat. "Seria immoral comparar l'exili dels nostres homes i dones amb el dels nostres avantpassats, però ha de quedar molt clar que, mentre hi hagi un exiliat, la ignomínia de l'Estat i la vulneració de la democràcia torna a quedar al capdavant.", ha insistit Sànchez.L'expresident de l'(ANC) ha recordat l'abraçada que s'han fet aquest matí, cap a les 11.15, els exiliats i els presos indultats dalt de l'escenari mentre sonava el No surrender de. En el torn d'agraïment als partits i entitats que s'han acostat a Argelers, Sànchez ha demanat que, quan "es torni a fer" -en referència a la tardor del 2017-, no pot ser "endebades". A la Catalunya Nord s'hi han desplaçat dirigents d'ERC, del Moviment d'Esquerres, d'Unitat Catalana -el partit associat a Junts de la Catalunya Nord-, d'Òmnium Cultural i de l'ANC.La nova direcció tindrà Borràs com a presidenta i Turull com a secretari general gràcies a un pacte de repartiment al 50% de l'executiva. Els quatre vicepresidents seran. Els dos primers són d'estricta confiança de la presidenta del Parlament, que en la negociació que va derivar en l'acord va donar molta importància al fet de disposar de poder executiu. El secretari d'organització serà, regidor ai també escollit per Borràs, mentre que la secretària de finances serà, candidata a l'alcaldia dei que en l'anterior executiva ja ocupava el mateix càrrec.La resta de noms són aquests:, diputat i responsable d'estratègies contra el lawfare;, president del Port de Barcelona i responsable de les sectorials; Joan Canadell, diputat i encarregat del suport a l'emprenedoria;, diputada i responsable de repoblament i arrelament;, encarregada dels actes; la consellera, secretaria de ciutadania i immigració;, diputat i responsable de polítiques de salut;, diputada i secretaria de polítiques d'habitatge; la consellera, encarregada de recerca;, encarregada dels afiliats; el conseller Jaume Giró, secretari d'impuls de l'economia;, diputada, alcaldessa de Girona i secretària de desenvolupament comunitari;, delegat del Govern a Barcelona i encarregat d'àrea metropolitana i pluralitat ideològica;, cap de files a Madrid i coordinadora de les cambres parlamentàries;, adjunt a la secretaria general i encarregat de política municipal;, portaveu parlamentària i secretària d'estudis i formació;, exconseller i responsable de polítiques de seguretat;, secretari d'internacional;, diputada i encarregada de polítiques animalistes; i, diputat i secretari de pagesia, pesca i energies renovables.

