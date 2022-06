El defecte dels tancs russos que els destrueix quan reben un impacte

han deixat imatges esfereïdores, impactants i, sovint, impensables el 2022. Una de les més recurrents ha estat la delsals afores de les ciutats que a poc a poc van anar conquerint, però que després han hagut de deixar, de nou, en mans dels ucraïnesos perquè no han estat capaços de mantenir.La majoria dels tancs abandonats tenen unaque els uneix:. Experts militars asseguren que es tracta d'unque tenen aquests vehicles de guerra i que els destrueix quan reben un impacte. És senzill: laper carregar el canó estài, quan es rep un impacte, tots els projectilsi escapcen el tanc.Segons ha assegurat l'analista de defensa britànica la CNN, es tracta d'unaque tenen els tancs russos. Si bé és cert que el sistema permetel canó i, per tant, no requereixen que hi hagi un quart tripulant al vehicle, els projectils estanAltres tipus de tancs, informa Drummond, tenen elsi és necessari que un soldat l'obri i tanqui cada cop que vulgui carregar el canó. Un sistema, però un mètode eficaç perquè elsdel tanc -en aquest cas quatre-

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor