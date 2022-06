El Sant Joan d'enguany estarà marcat per més vendes de petards i més producció estatal

El sector pirotècnic preveuper sobre de les registrades l'any 2021, el primer en què es va recuperar una certa normalitat des de l'esclat de la pandèmia. Si en la campanya anterior es van registrar uns 18 milions d'euros en vendes, un més que el darrer any abans de la crisi sanitària, el 2019, per aquest 2022 calculen arribar als 19 milions d'euros.La campanya, però, no ha estat flors i violes. Quan semblava que els problemes per la Covid s'havien deixat enrere d'una vegada per totes amb la caiguda de les restriccions més dures,tancat durant dues setmanes, ha fet que l"El producte xinès sempre arriba entre finals de maig i principis de juny, però el col·lapse de Xangai ha fet que no pugui arribar fins a la darrera setmana o fins i tot passat Sant Joan", assegura el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell. Davant d'aquesta possibilitat, van, un fet que, entre d'altres, els aportaria més rapidesa en el lliurament.Això ha fet que les, però també d'ubicades ali principalment alentre d'altres, hagin hagut de reforçar-se de cara aquesta campanya i incrementar personal. Vilardell assegura que això no ha implicat un sobrecost, perquè"Només la nostra empresa ha permès la contractació d'una trentena de persones", explica Vilardell, que també és propietari de la firma Petards CM.Als problemes de transport s'hi ha sumat les, on s'ha reduït el gramatge màxim permès en els petards després dels múltiples accidents que s'han registrat en fàbriques del país. És per aquest motiu que firmes com la de Vilardell han establert un pla per concentrar cada cop més la producció de petards, així com l'elaboració dels corresponents lots, a, una situació que en aquesta campanya ja s'ha produït, passant del 5% del total registrat fins a l'any passat a"El nostre projecte és comprar cada cop més aquí, i", assenyala Vilardell, que reconeix que no es podrà concentrar la totalitat de la producció perquè hi ha productes xinesos que no es poden substituir.Pel que fa a la tendència, Vilardell confirma que hi ha un predomini cada cop més de la. Aquest fet respon a la sensibilitat cada cop més instaurada de la seguretat en el llançament de producte, sobretot pensant en la canalla, i el respecte pels animals, entre d'altres. Per aquest motiu, l'oferta de lots amb petards de baix gramatge i sobretot fonts per a tots els públics augmenta en els catàlegs dels venedors. Això no obstant, lessegueixen tenint la seva sortida.

