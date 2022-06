Aquestes són les cinc millors coques de Sant Joan de Catalunya

Les cinc coques de Sant Joan guardonades Foto: Sr y Sra Cake

S’ha tingut en compte la valoració d’un, format per professionals de la fleca i la pastisseria, que han estat els encarregats d’escollir un guanyador per a cada una de les cinc categories obertes: aquestes són les millors cinc coques dedeEl guanyador de la, ha estat el, de. Una elaboració que conserva tots els trets tradicionals de la coca de Sant Joan, on destaca la qualitat del seu brioix de massa mare, l’equilibri de la mantega, les seves aromes naturals i la perfecta disposició de les fruites confitades i pinyons.Pel que fa a lael premi s’ha concentrat aper part de la. L’elecció d’aquesta peça va ser unànime per part del jurat des del primer moment, valorant la perfecta quantitat i disposició de la crema que, tot i ser la protagonista de la peça, deixava ressaltar el sabor dels seus pinyons km 0.A la, el premi se l’ha endut l’amb una proposta que va sorprendre el jurat: una original combinació de la recepta tradicional de la“Tarta Tatin” coronant un brioix exquisit propi de la tradicional coca.Si ens traslladem a la, el guanyador ha estat la. Una pastisseria que elabora aquesta especialitat des de fa anys, obtenint una coca cruixent, amb un sabor singular i equilibrat entre llardons, sucre i pinyons que deixa un regust refinat en boca.I per últim, de la, que s’obria per primera vegada en aquesta IV edició, ha resultat guanyadora la. El jurat va valorar positivament la seva intencionalitat de format rodó, el crumble cruixent de cacau, els matisos de les avellanes i la fermentació, cocció i gust del brioix.

