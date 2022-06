Un vi català obté 95 punts de 100 en un prestigiós concurs britànic

ha obtingut medalla d'or i una puntuació deen el prestigiós certamen de vins britànic, que ha donat a conèixer els resultats recentment. La segona anyada d'aquest vi ecològic del Penedès, l'únic elaborat amb la varietat ancestral moneu, ha captivat al jurat per la seva potència aromàtica, tanins suaus i acidesa brillant, que l'ha definit com a “vibrant i juvenil” i “molt encantador” en la seva nota de tast.A Clos Ancestral 2020, la varietatha guanyat pes en el cupatge format també per les varietats autòctones. Moneu és una de les varietats prefil·loxèriques recuperades per Família Torres en el marc del projecte iniciat a mitjans dels anys vuitanta i que la cinquena generació està impulsant amb força per identificar varietats amb un gran potencial enològic i adaptades al canvi climàtic. Aquest és un raïm que madura lentament, resisteix bé les altes temperatures i la sequera i manté nivells moderats d'alcohol i una marcada acidesa tot i ser de les últimes varietats que es veremen al Penedès.El vi prové majoritàriament de la històrica finca del, al Penedès, molt a prop de. 2020 va ser un any de precipitacions abundants durant el cicle vegetatiu, però amb un estiu sec amb temperatures elevades. Cada varietat es vinifica i es cria per separat. Només la meitat del vi envelleix en bota de roure de segon ús durant 10 mesos, la resta es manté en dipòsits d'acer inoxidable per potenciar les aromes. En el cas de la moneu, una part del vi fa la criança en tenalles de fang i àmfores com es feia antigament.En la 38a edició de l’International Wine Challenge competien milers de vins procedents de més de 50 països, que han estat tastats i avaluats per un jurat professional aquest mes d'abril a Londres. El certamen és considerat un dels concursos anuals de vins més rigorosos i influent del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor