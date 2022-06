Enquesta | Estàs d'acord amb limitar la velocitat de l'AP-7 a 110 km/h?

Quan no hi ha resposta, torna la reducció de velocitat

Per Xavi Catalan el 3 de juny de 2022 a les 22:21 0 0

Quan no hi ha imaginació ni rigorositat davant la sinistralitat, torna el vell i demagogic truc de reduir la velocitat. Amb aquesta mentalitat de no deixar al conductor decidir segons les circumstàncies, algun dia ens diran que per reduir la mortalitat, prohibiran l'ocupació de més de 2 persones per vehicle.... per que davant un accident mortal, moriran la meitat. Així raonen. Així ens posen en perill obviant altres factors.