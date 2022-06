Sol, calor i algun ruixat: quin temps farà per aquest pont?

A mitjà termini s'espera un increment de la probabilitat de ruixats en àrees de muntanya. pic.twitter.com/1grj7BaBV8 — Meteocat (@meteocat) June 2, 2022

Per a molts, aquest cap de setmana és més llarg perquè dilluns és festiu. Doncs bé, pels que vulguin aprofitar el pont per fer un viatge, anar a la platja, o en resum, fer vida al carrer, estan de sort. El temps per aquests dies deixa un panorama de sol, calor i força tranquil·litat que només es veuran interromputs per petits episodis de pluges que es poden produir especialment al nord del país.Així doncs, a partir del migdia de dissabte s'espera algun ruixat feble a punts del Pirineu i Prepirineu, que localment aniran acompanyats de tempesta però amb quantitats minses o poc abundants de precipitació. Per altra banda, de matinada i al final del dia no es descarta algun ruixat feble a punts de les Terres de l'Ebre.Pel que fa al diumenge, durant la tarda s'esperen alguns ruixats a punts del Pirineu oriental i a les comarques de Girona, i no se'n descarten a la Catalunya Central. També seran d'intensitat entre feble i moderada i puntualment aniran acompanyats de tempesta, amb poca acumulació de precipitació.La previsió per a la resta del país, doncs, és de sol. Les temperatures no seran tan elevades com les de mitjans de maig, amb registres històrics a Catalunya , però la calor serà ben present. Les màximes al litoral i a bona part del Pirineu i del Prepirineu escalaran fins als 30 °C, mentre que a la Catalunya Central i la demarcació de Lleida poden ser lleugerament més elevades.De cara al dilluns sí que hi haurà un gir de temps. Les temperatures patiran una lleugera baixada i l'episodi de pluges s'estendrà més enllà del Pirineu i del Prepirineu. Els aiguats poden ser els protagonistes de l'última dia de pont a bona part de les comarques tant de Girona com de Lleida.

