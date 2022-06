Retencions de fins a 28 quilòmetres a les carreteres catalanes

🚙🚕🚗 Trams de circulació lenta i aturades a l'AP-7:



🔴 Santa Perpètua de Mogoda - Montornès ➡ GIR

🔴 Santa Perpètua de Mogoda - Sant Cugat ➡ TGN

🔴 Papiol - Martorell ➡ TGN



ℹ🔄 Segueix-ne l'evolució al web d'incidències https://t.co/7bzpWB9BQj#SCT #mobilitat pic.twitter.com/gGVe0KjUuj — Trànsit (@transit) June 3, 2022

La xarxa viària catalana viu una tarda deper l'operació sortida de ladurant la qual es preveu que surtin de l'àrea metropolitana deuns 480.000 vehicles. Lesi circulacions amb retencions es multipliquen a les carreteres catalanes i ja hi ha una desena de trams amb mobilitat complicada, segons informa elA l's'estan produint retencions i aturades als trams entre el, on hi ha hagut fins a 28 quilòmetres de cua en direcció sud; i entreen direcció–amb 14 quilòmetres de retencions- i també fins a, en direccióTambé s'han produït aturades a les rondes de Barcelona –fins a 4 quilòmetres de cua-, a la B-23 entreen direcció, agreujat per un accident; a l'A-2 entre Hospitalet i Sant Feliu de Llobregat, a la C-60 ai a la C-58 a. D'altra banda, s'ha registrat un accident a la C-55 ai elen direcció, que ha provocat retencions de dos quilòmetres.

