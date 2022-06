Greu lesió de Zverev contra Nadal: crits esgarrifosos i retirada en cadira de rodes

No puede ser 😔



Zverev se rompe en plena batalla feroz con Nadal



Sus gritos son escalofriantes...#RolandGarros pic.twitter.com/c7QyyqL39S — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 3, 2022

s'ha classificat aquest divendres per a la final de. El tennista de Manacor ha passat de ronda amb un regust agredolç per la lesió del seu rival, l'alemany, que s'ha torçat el turmell tot sol al final del segon set.La reacció de Zverev, que ha caigut a pes sobre la terra batuda,Els crits de l'alemany han impactat tothom, inclòs Nadal, que s'hi ha aproximat ràpidament per interessar-se pel seu estat. Després d'una primera atenció, ha hagut de marxari, més tard, ha sortit de nou, amb crosses, per acomiadar-se dels espectadors.Amb aquesta situació, Nadal es troba. En total, seria el seu 22è triomf en els grans tornejos. A la final del Philippe Chatrier s'enfrontarà al guanyador de la segona semifinal entre el noruec Casper Ruud i el croata Marin Cilic.

