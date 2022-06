Turquia canvia de nom internacional per evitar una curiosa confusió

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

canvia de nom. Per molt estrany que sembli, és cert. El país ha demanat a lescanviar el seu nom internacional, que fins ara era, per evitar una curiosa confusió. I és que en anglès, la mateixa paraula significa gall d'indi, un fet que històricament ha donat peu a bromes.Ara, en qualsevol instància internacional inclosa l', el país presidit perserà presentat com a. El mateix líder turc reconeix que aquest nou mot representa millor la cultura i la civilització del país, però la realitat és que el doble sentit en anglès també ha ajudat al canvi. I és que fins i tot una altra accepció anglosaxona de Turkey és una persona estúpida o ximple.Tot plegat s'ha formalitzat amb una carta que ha enviat aquesta mateixa setmana el ministre d'turc, i que el secretari general de l'ONU,, ja ha rebut i ha confirmat que el tràmit no implica cap problema i que s'aplicarà immediatament. La voluntat del canvi de nom, de fet, no és nova. Des de fa uns mesos, el govern turc obliga les empreses del país a etiquetar els productes ambEn la realitat, tot forma part d'una estratègia d'Erdogan per intentar repuntar en, precisament en un moment en què la seva imatge ha decaigut. L'augment de preu delsi la caiguda del valor de lali ha fet perdre suport social, i just d'aquí a un any els turcs estan cridats a les urnes.

