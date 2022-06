Entre el «nou» PP de Feijóo i el perill de patacada del PSOE: què s'hi juguen els partits a Andalusia

PP: aplanar el camí a la Moncloa

El 19 de juny. El president de la Junta,, va avançar uns mesos les eleccions, de manera molt calculada i pensant en l'estratègia que pot beneficiar el lideratge d'. El dirigent gallec, ara al capdavant del PP, no se la jugava acom sí que li va passar a Pablo Casado, el seu antecessor. És a Andalusia on està en joc la seva posició en les enquestes, que li comencen a ser favorables, l'erosió de l'executiu de, la capacitat de tracció de l'esquerra a l'esquerra del PSOE i el nivell de l'ascens de Vox.Hi ha nervis a totes els despatxos del poder. Tots els actors de la política espanyola són conscients del que està en joc. L'electoralisme ja ni es dissimula. El consell de ministres de dimarts va aprovarde 800 milions d'euros, a més d'un programa d'ocupació centrat exclusivament en Andalusia per 50 milions. La Junta, per la seva part, porta setmanes amb anuncis de mesures a tot tipus de sectors, des deper l'augment de preus, a l. Un anunci aquest que va coincidir amb el de la convocatòria electoral. Això és el que es juguen les principals formacions polítiques.El PP té a tocar la victòria.que sumats als de Ciutadans i Vox -que va quedar fora de l'executiu- li van donar la presidència. Ara cap enquesta qüestiona que arribarà primer. El termòmetre del triomf el donarà. En aquest cas, només li caldria l'abstenció de Vox. Per això, hauria d'arribar a uns 45 escons, xifra que ja li atorguen alguns sondejos. Moreno ha governat la Junta intentant evitar mesures molt ideologitzades, tot i lesi retallades en serveis sanitaris. També ha hagut de fer concessions a l'extrema dreta, com ha passat en subvencions a entitats antiavortament. Però el líder andalús ha imprimitIsabel Díaz Ayuso. I ha format amb Feijóo una aliança que és el nucli dur de Génova.Si Moreno ho assoleix, donarà impuls a un Feijóo que segueix una estratègia caracteritzada per no córrer riscos i aparentar serenor i centralitat. Una línia amb la qual espera reforçar-se com aa Sánchez. Però la moderació gallega té molt de construcció i, a més, Feijóo no oblida la franja on competeix amb Vox. Potser això expliqui les seves declaracions d'aquesta setmana parlant d'lingüístic a Catalunya. Feijóo voldrà mantenir el rumb però si, com a Castella i Lleó, ha de governar amb Vox, notarà el desgast.Sánchez ha estat a Andalusia aquests primers dies de campanya. Sap que les expectatives i la moral del PSOE del sud estan baixos. Als socialistes se'ls nota que han perdut el poder que van atresorar durant uns. No era un govern, era un règim que es va anar desgastant. Sánchez va poder desfer-se de la seva enemiga interna,. Però, l'exalcalde de Sevilla per qui va apostar, no despunta. El PSOE no supera la imatge d'un partit amb excés de despatx oficial i manca de vigor. Elpresident espanyol s'abocarà per evitar que la que havia estat plaça forta socialista esdevingui ara un feu del PP. La pèrdua durant molts anys d'Andalusia per part del PSOE és la fotografia d'un canvi d'època.Le seleccions andaluses arriben mentreculmina el seu nou projecte polític. De fet, la coalició(Unides Podem, IU, Equo, Aliança Verda, Iniciativa pel Poble Andaluús i Més País) és un primer assaig per a Díaz, que encara no ha tingut prou temps per solidificar la seva proposta., procedent d'IU, és la candidata.Les tensions internes a Podem -ben visibles també al si del govern de coalició- no ajuden. En l'esquerra radical, però, sempre hi ha espai per a noves sigles., exlíder de Podem a Andalusia i membre d'Endavant Andalusia, que a les enquestes apareixamb possibilitats d'obtenir algun escó.. Va ser la carta de presentació de l'extrema dreta, un bon resultat que ara podria fins i tot doblar., una de les veus més agressives de la formació, és la candidata a la Junta. Carismàtica i vehement, el seu objectiu, a banda de pujar, és de condicionar Moreno, fent impossible la seva presidència si no claudica davant Vox. Si les esquerres sumen un escó més que el PP, Olona haurà guanyat aquests eleccions i podrà exigir ser al nou govern, trastocant els plans de Feijóo. No es pot esperar que moderi gaire el seu discurs.Per últim, queda unque torna a estar representat per, que pot veure com el seu grup perd quasi tots els seus 21 escons. Però si n'obté 1 o 2, pot ajudar Moreno a evitar Vox. S'hi juguen la desaparició.

