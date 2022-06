Barcelona perdrà prop de 170 terrasses ampliades per la pandèmia

Informadors ambientals de soroll

ERC ho titlla de "fracàs estrepitós"

perdrà més deamb motiu de la pandèmia. L'Ajuntament de la capital catalana ha delimitat sis àrees especials de saturació al districte de l’on no es podran consolidar les terrasses ampliades durant la pandèmia. Es tracta d’una mesura fixada amb l’objectiu de garantir l’equilibri d’usos entre les activitats de restauració i les necessitats de la població resident.Les zones fixades inclouen els carrers, l’àmbit d’, la, eli l’. En els punts delimitats s’havien concedit 170 ampliacions extraordinàries. El consistori ha apuntat que d’aquestes prop d’una trentena no van demanar mantenir-les, i a les 144 que sí que havien presentat una sol·licitud de regularització, els hi serà denegada.El regidor del districte de l’Eixample,, ha explicat que no renovaran les llicències d’aquestes terrasses perquè ja “ha acabat el moment d’” causat per la pandèmia que les justificava. Les ampliacions “van permetre salvar la restauració”, però les zones afectades per aquesta mesura són “d’especial saturació”, ha declarat. En aquest sentit,ha afirmat que el districte concentra el 30% de tota la restauració de la ciutat.Segons González, en la majoria dels casos leseren “una ampliació de terrasses ja existents”. Per altre costat, ha afirmat que l’objectiu de l’ajuntament és retirar les terrasses “com més aviat possible”. A banda d’aquestes, el consistori també es marca l’objectiu de tenir llestes les que sí que es consoliden en el menor temps possible. Tot i possibles recursos que puguin endarrerir aquests procediments, esperen tenir-ho enllestit a tot estirar a finals d’any.González ha aprofitat l’anunci per presentar la figura dels. Un cos que estarà format per 48 persones que treballaran de nou a dues de la nit de dijous a dissabte amb la missió de “fomentar la conscienciació del dret al descans veïnal i l’equilibri d’usos” del barri. Paral·lelament, el consistori ha anunciat que es reunirà amb els restauradors i els veïns del carrer Enric Granados, com una de les accions per buscar formes de reduir el soroll. Cal anar a “la font del soroll i mitigar els seus efectes”, ha assenyalat.El portaveu del grup municipal d’a l’ajuntament,, ha titllat la decisió del consistori de “fracàs estrepitós”, apuntant que l’equip de govern té tendència a veure-ho “com èxits”. “No consoliden terrasses en set carrers d'un Eixample que en té uns 70. La resta sí? On ha quedat aquell consens del 2018?” ha insistit a través d’una piulada a Twitter, “La Barcelona deno és viable”.

