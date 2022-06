Què farem sense el petroli rus?

Les xifres de la dependència

Els EUA pateixen menys

La benzina, fregant el rècord

Menys creixement

Atrevir-se amb el gas?

Altres notícies que et poden interessar

El Consell Europeu celebrat dimarts va servir per protagonitzar un nou gir a la política de sancions de la Unió Europea (UE) contra Rússia per la seva-de la qua l ara se celebren els primers cent dies - i els crims de guerra perpetrats per l'exèrcit deEls líders europeus van arribar finalment a un acord per executar un embargament contra el petroli rus, una decisió demolidora per a l'economia de Moscou, però que també suposa unEl veto del règim hongarès decontrari a la sanció, va ser salvat amb la decisió de preservar una via de transport del cru,, que condueix petroli fins a Hongria, Eslovàquia i la República Txeca. Aquesta concessió a Budapest redueix l'embargament a un 90%, xifra que continua sent una llosa sobre el pulmó econòmic rus. A Brussel·les no s'amaga el nerviosisme davant una situació que inclou moltes incerteses, començant per la capacitat de resistència de totes les parts en conflicte. Què pot passar a partir d'ara? Aquests són alguns delsque es produiran en els propers mesos.Rússia és eldel planeta, darrera dels Estats Units i l'Aràbia Saudita. Produeix. El 45% l'exporta, segons dades de l'administració nord-americana. La UE rep de Rússia un 27% del petroli que consumeix, segons dades d'Eurostat. L'embargament afecta de ple les importacions de petroli que arriben en vaixell, el que suposa aproximadament un 70% del total.Amb anterioritat al cru, es va decidir embargar el, l'abril passat, en el cinquè paquet de sancions. La decisió es farà efectiva a partir de l'agost. L'impacte, en aquest cas, es preveu molt menor. Si se sumen totes les importacions de fòssils i de gas, el cost de les importacions energètiques russes el 2021 ha estat de 108.000 milions de dòlars.Els Estats Units ja van decidir fa mesos posar fi a la importació de petroli rus. Però, és clar, la situació nord-americana i l'europea no tenen res a veure.. Aquesta és una dada que s'ha de tenir sempre present per entendre algunes coses a l'hora d'avaluar les diferents posicions sobre les sancions a Moscu. Pels Estats Units, el cost econòmic del càstig a l'economia russa és molt menor. Alguns analistes han cridat l'atenció sobre el fet que la UE deixi de finançar indirectament la invasió russa té la seva creu: contribuir a omplir les butxaques de les grans companyies de fracking dels EUA, per no parlar de les relacions perilloses que, a ulls d'Occident, implica repensar els vincles amb països com l'Iran.Un efecte immediat de la decisió de la UE ha estat l'increment del preu del barril, que ja s'ha situat en els 124 dòlars. Molts analistes donen per fet que el preu escalarà fins als 150 dòlars per barril. El mes de març elva arribar als 129 dòlars, una xifra rècord, just immediatament després de l'inici de l'ofensiva russa contra Ucraïna. Com es tradueix això en la vida quotidiana? Pel que fa al preu de la benzina a l'estat espanyol, dimarts d'aquesta setmana havia aribat als, 18 cèntims més que a l'abril passat. Pel que fa al dièsel, el preu és d'1,87 euros, que suposa cinc cèntims més. Cal recordar ques'ha incrementat a l'estat espanyol des de l'inici de la guerra fins a un 24,7%.I això que el subministrament de petroli a l'estat espanyol està molt més diversificat que en la majoria de països europeus. Només una dada: l'any 2021, Espanya va importar prop de 60 milions de tones de petroli de més vint estats ide Rússia, xifra que inclou petroli i els seus derivats.L'augment de la inflació i laseran conseqüències immediates de l'embargament. Segons el, si es produís un embargament complet del petroli rus i de la resta de fons energètiques, inclòs el gas, l'efecte sobre el PIB espanyol seria d'una rebaixa d'1,4 punts. En aquest escenari, les previsions més optimistes de recuperar els nivells de creixement anteriors a la pandèmia entrat el 2023 potser haurien de ser reavaluades. El Banc d'Espanya preveia aquesta setmana un increment de la inflació de gairebé 1,8 punts en el primer any. Si es produís un veto total al comerç energètic rus,. Els efectes de les sancions sobre l'economia espanyola pel que fa a dependència energètica són menors, segons l'organisme estatal. El notaran especialment, això sí, sectors com el farmacèutic i l'alimentació.L'altra gran arma a utilitzar per la UE és procedir a embargar elde Rússia, una sanció que està damunt la taula i que podria ser demolidora per Moscou. Alhora, però, tindria uns efectes directes sobre l'economia de molts estats europeus. Alemanya, en primer lloc, ja que és el primer client rus, rebent prop del 20% de les exportacions de gas rus. Li alguns experts han advertit del risc que correria la producció d'acer, una de les bases de la indústria del país, i l'economia -i la calefacció- de les famílies alemanyes, amb efecte en bona part de les economies europees.Com en altres vessants de l'actual crisi, els Estats Units apareixen com adels problemes energètics europeus. Washington ja ha ofert exportar gas natural liquat () als seus socis de la UE i, de fet, n'ha incrementat la producció des del febrer, però aquesta substitució no és fàcil, segons els economistes, ja que el GNL ha de ser transportat en vaixells i suposa un​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor