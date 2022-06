Ricard Ustrell substituirà el «FAQS» amb un nou programa d'entreteniment

torna a la franja dels dissabtes a la nit. El periodista, que deixarà de presentar el Planta Baixa, completa el puzzle deen els moviments per a la propera temporada. Ustrell dirigirà un format d'entreteniment produït per La Manchester a partir de la tardor en l'espai que deixa l'adeu del Preguntes Freqüents (FAQS), tal com han confirmat diverses fonts aEl nou programa serà una barreja entre talk show i late night amb entrevistes i convidats "no habituals"., però la decisió de la cadena de prescindir del FAQS ha precipitat el moviment en el calendari. La proposta ja ha estat aprovada per TV3 i s'espera que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) la ratifiqui dimecres que ve. L'espai tindrà públic i una banda musical al plató i, segons fonts del programa, l'objectiu és que. El nou talk show apostarà, també, per traspassar la pantalla del televisor i arribar a un gruix important de consumidors digitals.El FAQS, que va néixer amb el mateix Ricard Ustrell com a presentador i amb audiències properes al 20% de share, ha baixat fins al voltant del 13% en aquesta última temporada -amb-, castigat pel descens de l'interès informatiu en el procés i la pandèmia. En l'apartat digital, que TV3 vol potenciar en el nou format, el FAQS ha tingut una mitjana mensual de 65.000 usuaris únics i 144.000 reproduccions en directe i a la carta.aquesta temporada el ha generat gairebé 380.000 missatges.La substitució del FAQS pel nou programa d'Ustrell no és l'única novetat de la propera temporada a TV3. El Planta Baixa -que presentarà- passarà a les tardes mentre que el Tot es mou se n'anirà als matins amb. A primera hora hi haurà un altre canvi de cares, ja quedeixa Els Matins i podria ser substituïda perAquest procés de renovació en la graella televisiva es produeix ambcom a director interí després de la destitució deGras, que es postula com un dels candidats a assumir la nova direcció de la cadena pública, considera que s'ha de produir un procés de "" perquè la política "cada vegada interessa menys i ha d'estar circumscrita als espais informatius".

