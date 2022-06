L'Audiència Nacional investiga el germà de Felip Puig pel finançament irregular de CDC

El magistrat de l'que investiga el suposatha accedit a la petició de la fiscalia perquè declari com investigat l’exdirector del(Meteocat), germà de Felip Puig, exconseller del govern d’ha atès la sol·licitud d’Anticorrupció, que, a més de Puig, vol interrogar també als antics responsables de dues empreses en aquesta peça separada de l’anomenat 'cas 3%'.Són, exgerent de la productora, i, exadministrador d’Hispart. Puig i Carbó declararan el 5 de juliol i Parra ho farà dos dies després, segons han explicat fonts de l'Audiència Nacional a l'ACN.Les declaracions s’emmarquen en la peça on s’investiga si la citada productora hauria pagat despeses de la campanya electoral del 2010 de CDC a través de. El jutge va posar el focus en l’adjudicació pública d’una app de consulta d’informació meteorològica del Meteocat el 2011, que presumptament es va adjudicar sense publicitat i que va guanyar Triacom Audiovisual. Segons la fiscalia, "es va produir un procés de licitació fraudulent i un cobrament de Triacom de 70.800 euros malgrat no existir cap treball ni servei que ho justifiqués”.També consta acreditat, segons Anticorrupció, que l’empresava dissenyar la campanya de comunicació de CDC per a les eleccions del 2010, “generant un deute d’aproximadament 750.000 euros”, i que l’exgerent del partitva donar instruccions a l’exgerent de Triacom perquè li abonés ell aquest deute contret per la formació.Per a això, tots dos empresaris “es van posar d’acord a simular” uns documents i, segons l’enregistrament d’una conversa aportada per Parra a la causa, ell era “conscient del caràcter fictici de les factures que girava contra Triacom”.A més, segons un recent informe policial, diverses empreses de“van rebre diverses quantitats” de la productora. Tots aquests pagaments realitzats a aquest empresari per Triacom, assegura el fiscal, “són part d’un entramat de finançament il·legal de CDC a través de facturació falsa, havent d’investigar-se si, a més d’aquestes tres societats, Juan Manuel Parra va rebre altres quantitats” de la citada productora.

