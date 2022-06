ha registrat aquest divendres cinc casos més de la, i en total ja en són 14. Es tracta de la confirmació d'uns positius que s'estudiaven fa dies, ja que el procés per confirmar els potencials casos sospitosos de verola del mico requereix estudis de microbiologia i seqüenciació que no són immediats.Segons informa el Departament de Salut en un comunicat, els 14 infectats tenen, si bé no en donarà més detalls per "qüestions de". Els altres dos casos encara es troben en estudi per concloure d'on provenen.El departament també ha explicat que l'Hospitali elde Barcelona ja han validat completament les tècniques que es fan servir per confirmar els casos i, pròximament, ho podran fer altres hospitals de Catalunya. El Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, ubicat a l'de Badalona, ha estat el primer a Catalunya a fer la seqüenciació completa d'aquest virus.Per altra banda, el Ministeri de Sanitat xifra en 132 els casos positius de verola del mico a l'estat espanyol, segons l'última actualització d'aquest passat dimarts. Són 12 més que el dia anterior. L'Institut Carlos III ha confirmat aquests 132 casos positius a orthopoxvirus i ja els dona per casos confirmats de verola del mico. En tota, l'Institut Carlos III ha rebut 297 casos sospitosos dels quals 165 s'han descartat.

