Torrent inaugura la nova planta d'hidrogen verd d'Indox, pionera a Catalunya

El conseller d'Empresa i Treball,, ha inaugurat aquest divendres lad'Energy Systems, ubicada a les instal·lacions que l'empresa té a, a Granyanella (Segarra). L'energia generada es reutilitzarà per als processos de cabina de pintura i calefacció de l'organització. D'aquesta manera, Indox, amb seu a Anglesola (Urgell), es converteix enen els seus propis processos.Torrent ha destacat l'que té elper ser competitiu ien el sector de l'hidrogen. La nova planta compta amb una tecnologia innovadora d'última generació. A través del procés electroquímic de l'electròlisi, la companyia obté l'hidrogen verd mitjançantprocedent dels panells de la seva coberta. D'aquesta manera, obté un combustible, procedent de fonts renovables que, a més a més, permet el seu emmagatzematge, transport i utilització. Una vegada obtingut l'hidrogen, s'acumula en un tanc, dissenyat i construït per la mateixa companyia que permet emmagatzemar energia.La planta té unad'hidrogen, quetèrmiques de la fàbrica de Fonolleres. No obstant això, la xifra es reduirà al 5%, degut a la normativa vigent del 5% com a concentració màxima de mescla d'hidrogen versus el gas natural. Des de l'empresa, demanen unaper poder ampliar aquest topall.Amb aquesta planta, Indox vol ser uncap a energies lliures de carboni i, per tant, cap a la sostenibilitat. El seu director general,, ha recordat que la firma ja va ser un referent en el sector del gas natural liquat (GNL) i que ara volen ser "partícips directes" en el de l'hidrogen verd. "Volem ser una empresa de referència en el món de l'hidrogen i ens han de veure com a proveïdors globals de solucions integrals d'hidrogen", ha indicat.El conseller Torrent ha elogiat el projecte i ha assegurat que l'"és undes del punt de vista de la sostenibilitat i de la competitivitat. I és que, segons Torrent, l'hidrogen verd dona a Catalunya l'oportunitat de posicionar-se en la cursa de la transició energètica a escala europea i mundial. "Històricament no hem tingut recursos ni grans possibilitats de produir energia, però ara sí que ho podem fer i amb l'actual paradigma podem fer hidrogen. Per tant,i ho hem d'aprofitar", ha manifestat.Indox Energy Systems es va fundar l'anyi compta amb, que sumen més de 40.000 metres quadrats de superfície en instal·lacions i donen feina a 150 persones. A nivell internacional, el mercat italià és la seva prioritat, tot i que des d'Acció, l'agència de competitivitat del departament d'Empresa i Treball, els estan assessorant per accedir a nous mercats.

