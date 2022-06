Catalunya i el País Valencià reclamen a l'Estat la gestió de més de 14.000 pisos de la Sareb

6.000 pisos a Catalunya i 8.500 al País Valencià

Els governs dei elhan presentat aquest divendres un "front comú" per reclamar a l'Estat la cessió o traspàs de més de, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària. Segons han detallat la consellera de Drets Socials,, i el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana,, aquests pisos serviran per ampliar el parc públic d'habitatges en un moment d'escassetat de places. Els càlculs del Govern apunten que aquesta entitat pública creada el 2012 després del rescat de diverses entitats financeres té uns 6.000 habitatges a Catalunya dels quals ja n'ha cedit 930."La degradació d'aquests habitatges, a mesura que passen els anys, cada vegada és més gran i potser quan decideixin transferir els pisos de la Sareb no els podrem assumir perquè no podrem pagar la seva rehabilitació", ha destacat Cervera abans d'asseverar que aquesta cessió ha de serPer la seva part, Illueca ha detallat que en les darreres setmanes ha parlat amb responsables d'altres territoris de l'Estat que comparteixen la iniciativa sobre els pisos de la Sareb. Així, ha detallat contactes amb el. "La Sareb és el resultat d'un rescat indirecte del sector bancari. Es va crear per netejar la porqueria que hi havia als balanços de les entitats financeres", ha afirmat. Cervera ha recordat que fa unes setmanes, concretament el 28 d'abril, la Generalitat ja va enviar una carta a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, demanant els pisos de la Sareb, missiva que, segons ha dit, encara no ha tingut resposta.L'acord entre els governs de Catalunya i Valencià proposa "sumar esforços" per "canviar" el paper de la Sareb en relació amb les polítiques d'habitatge. Per fer-ho realitat, reclama a l’ens que traspassi elsals seus respectius executius autonòmics. Segons la Generalitat, el conveni de cessió de 930 habitatges que la Sareb i el Govern tenen vigent avui és "per cobrir les necessitats residencials de Catalunya i "demostrar" una "implicació social" per part d'aquest organisme creat amb recursos públics el 2012.Per justificar la seva petició, la Generalitat de Catalunya també esgrimeix l'escenari "preocupant" i "d'emergència" en matèria d'habitatge. Així, l'executiu avisa que hi ha comptabilitzatsper una moratòria. Així mateix, alerta que se n'han produït 874 entre maig i desembre, 150 dels quals en pisos de la mateixa Sareb. D'altra banda, el govern català avisa que hi ha avui 12.571 casos "d'exclusió residencial" i 2.000 persones i famílies pendents de rebre un pis en lloguer social. Tanmateix, Cervera ha recordat el recurs d'inconstitucionalitat que afecta la llei catalana d'habitatge.

