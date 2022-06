​El Govern presenta a la Garrotxa el full de ruta en biodiversitat

Enmig de la Fageda d’en Jordà, un delsa Catalunya, elha anunciat aquest divendres les estratègies que vol seguir per tal de conservar la biodiversitat. La conselleraha explicat que els últims estudis indiquen que “en els últims 17 anys”. Això, ha dit Jordà, és una situació “que ens preocupa i ens ocupa” perquè “dilapidar el capital natural d’un país és una estratègia absolutament contrària a construir resiliència”.En aquest sentit, el Govern ha anunciat que una de les accions més rellevants que pretén tirar endavant en matèria de biodiversitat ésa través d’una. “Aquesta llei la comencem a treballar aquest 2022 i tenim la voluntat que s’acabi aprovant abans de la finalització d’aquest mandat”, ha assegurat la secretària d'Acció Climàtica,La nova legislació haurà de servir perque es fan a la biodiversitat. “La llei ens posa unes bases per intentar abordar les principals problemàtiques que hem tingut en la conservació del medi natural del nostre país”, ha assegurat, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natura. Vilahur també ha assegurat que aconseguir aquests objectius “no serà ràpid” i per això, el secretari general també ha anunciat que. Es començarà a treballar per implantar aquests plans al Delta de l’Ebre, el Delta del Llobregat, però també altres espais com l’Alt Pirineu o Aiguamolls de l’Empordà.Vilahur també ha anunciat que s’està elaborant. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natura ha assenyalat que la nova llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat ha d’ajudar a posar un marc que faciliti la: “Ens trobem amb una multiplicitat de competències brutal: l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els municipis, la Generalitat, competències en activitats agràries, forestals... som conscients que cal un marc perquè cadascú de nosaltres tinguem clar com ordenem aquest territori i el fem compatible”.A part de l’àmbit legislatiu, el full de ruta del Govern en matèria de biodiversitat també vol fera través de l’Agència de la Natura,en el període 2018-2022 de l’Estratègia del Patrimoni Natural ien les polítiques i accions de biodiversitat dels pròxims anys.

