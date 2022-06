El «bicing» metropolità: desplegament total el primer trimestre del 2023

Integració amb el Bicing

El desplegament total de bicing metropolità serà unael primer trimestre del. Es tracta d'un servei dede l'Àrea Metropolitana de Barcelona (), batejat com. Es posarà en marxa de la mà de les empreses Nextbike, Movement i Movus, escollides per unque s'ha adjudicat per un valor deEn total, es posaran a disposició dels veïns dede l'entorn de Barcelonarepartides en 235 punts d'estacionament. "Serà un veritable punt d’inflexió en l’ús de la bicicleta i un bon", ha assegurat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.: Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. A partir de 2023, arribarà a tres municipis més:L'AMB també ha informat que, com a mínim,, mentre queper poder operar el sistema d'ancoratges mitjançant plaques fotovoltaiques. Les empreses que gestionaran el servei ho faran durant vuit anys.L'objectiu a mitjà termini és que el servei de l'AMBiciamb el Bicing de Barcelona a partir d'dels dos serveis situades en zones limítrofs de Barcelona amb altres municipis. Inicialment, se'n crearan a Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. També es planteja el llançament d', amb descomptes pels usuaris dels dos serveis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor