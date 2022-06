Mor un motorista en una sortida de carretera a Santa Coloma de Farners

Elha informat que ahir al vespre unvaen unal punt quilomètric 24 de la. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del sinistre a lesPer causes que s'estan investigant, elde la motocicleta. El conductor del vehicle era E.R.LL., un home de. A l'accident hi van treballar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que també va activar el seu equip de psicòlegs.Amb aquesta víctima, sónDe fet, el Govern ha presentat aquest dijous un paquet de mesures per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes i, sobretot, a l'AP-7, la via que acumula més morts.

