L'animal marí més gran del món és una medusa: pot arribar als 37 metres

Quan pensem en animals grans, les primeres idees s'encaminen. Aquests són els éssers més pesants, sense cap dubte, però no els que ocupen més espai. Sense anar més lluny, l'animal més llarg del planeta és un cuc -el cuc cordó de bota-, que arriba als 50 metres.En la segona posició del rànquing de bèsties enormes hem d'entrar al mar, on la sorpresa és encara més esfereïdora:. Aquesta espècie es caracteritza -ho explica el seu nom- per tenir un gran nombre de tentacles que recorden uns cabells. Surten d'un enorme barret que pot arribar gairebé als quatre metres de diàmetre.En el cas de l'individu més gran identificat, el 1837, les xifres són gairebé de malson:El març del 2021 es va veure una medusa d'aquesta mena a la la Ria de Vigo. Es tractava d'un exemplar petit, de "només" quatre metres de llarg.La medusa cabellera de lleó habita aÉs una espècia comuna a l'Europa septentrional, i també es troba a les costes atlàntiques de l'Amèrica del Nord. Com la majoria de les meduses, és un depredador queEls peixos es posen en els seus tentacles -gairebé invisibles- on hi ha milions de nematocists, unes cèl·lules urticants plenes de verí. Quan el peix entra en contacte amb els tentacles se li injecta de manera automàtica unque el paralitza i en facilita la ingestió. També es pot alimentar d'altres meduses.En persones, les picades d'aquestes meduses-una altra història seria el cas de quedar atrapada entre uns tentacles de 37 metres-. El 2010, un sol exemplar va fragmentar-se i les seves restes van provocar afectacions en unesque es banyaven als Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor