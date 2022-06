Irreparable

Un capvespre qualsevol,en acabar d’escoltar-se des del seu sofà d’una única i intransferible plaça una colla de polítics indígenes sentencia resignat, arrufant el nas i les celles, que "". El cas és que de tant en tant els polítics valencians venen en comandeta fins al seu domicili del carrer Sant Josep de Sueca a fer-li algunes consultes amb relació a afers que guarden relació amb l’estabilitat d’un País Valencià convuls, segrestat per la dreta que no dubta a usar l’agitació propagandística histèrica,. El diari Las Provincias, amb molta influència aleshores, forma part de tota aquesta guerra a favor de l’assimilació total dels valencians, del manteniment d’un sucursalisme polític que beneficia els interessos econòmics i ideològics del bloc conservador i mata d’arrel les possibilitats d’un país diferent.... Bramen els molt espanyolíssims i àgrafs senyors de l’Alianza Popular, de la UCD de Suàrez, els carlins, els falangistes de totes les generacions, en general una bona part d’una, sociològicament franquista fins al moll dels ossos, poc o gens llegida segons adverteix un Ernest Lluch contrariat amb el nacionalisme del de Sueca.està en el centre d’aquesta guerra atiada per la reacció per haver fet d’assajador del meló d’Alger de la qüestió valenciana. És el boc expiatori d’una situació provocada per un seguit d’anomalies històriques que molts valencians voldrien que no foren irreparables. El mateix Fuster, com és sabut, ha estatamb bombes, campanyes deque fins i tot s’allargaran molts anys després que haja mort. Nom és l’únic assetjat. També han tastat la medicina altres prohoms del valencianisme progressista. Per cert, queEls assumptes que venen a consultar-li els dirigents de l’autonomieta segurament ja estan decidits i Fuster ho sap sobradament, però la visita, mig en secret sempre, confereix a l’acte polític que està a punt de perpetrar-se un cert aire de benedicció papal. Sent Fuster com és un agnòstic i un volterià l’audiència no deixa de tenir el seu punt de comèdia.Bé, a l’última,. Però això és només una veritat a mitges. Ningú ho sap millor que l’escriptor suecà que també ha escrit queIrreparable va ser l’de 1982, un artefacte pensat perquè el País Valencià fora el territori ostatge de Madrid que és, encadenat a l’univers simbòlic de la dreta més casposa. Irreparables van ser els efectes de la violència anticatalanista en la societat valenciana. Irreparable va ser elIrreparable ha estat eldes de don Teodoro Llorente passant per Lerma, Zaplana, Camps i acabant per Ximo Puig. Irreparables han estat elspel merdós Partit Popular. Irreparable pot arribar a ser unpels complexos i aparentment sense un programa. Irreparable pot serquan de nou arribe a la Generalitat valenciana, al Gobierno. Hi ha moltes coses que fem, que ens fan, que són irreparables. Tenir fills per exemple. En parlem un altre dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor