Josep Pallarès, nou rector de la URV

El nou rector de la URV, Josep Pallarès, amb el seu equip. Foto: Josep M. Llauradó

No hi ha hagut sorpresa.ha guanyat a força distància de l'altra candidata,, les eleccions al(URV). El que serà proclamat nou rector de lael 9 de juny ha afirmat que ofereix la "mà oberta" per "treballar colze a colze" a "tota la comunitat universitària". A més, ha comentat que, fins i tot en el cas dels estudiants "la segona més alta" del sistema universitari català. "Comencem una nova etapa", ha dit, per "implementar les actuacions que tenim previstes durant els propers quatre anys".La participació, de nou, ha estat baixa, però més elevada que en altres cites electorals de la mateixa institució. En total, unde les persones cridades a emetre el seu vot han decidit fer-ho, és a dir, 400 més que al passat mes de maig ). El vot s'ha fet de forma electrònica i, així com el personal d'administració i serveis (PAS), en els dos casos 9 de cada 10 han decidit participar-hi.En la seva compareixença després d'anunciar-se els resultats, la candidata i fins ara rectora María José Figueras (42,23% dels vots ponderats) ha recordat quei ha demanat al nou rector que tingui un. Sobre l'escassa participació, ha assegurat que una de les possibles causes de la manca d'interès especialment entre els estudiants ha estat que es trobin en ple període d'exàmens i de final de curs, un aspecte que ha assenyalat que s'hauria de millorar en properes convocatòries.El procés de votació segons la URV s'ha fet sense "cap incidència destacable". Malgrat que els estudiants numèricament siguin els que més hi han participat (2.651), el seu vot ponderat els desanima a l'hora de fer-ho, ja que un vot estudiantil val dues vegades menys que el d'un professor doctor amb vinculació permanent. Tan sols un 17,27% d'aquest col·lectiu ha acudit, doncs, a les urnes.Durant els propers dies es formarà l'equip de Josep Pallarès (amb el 57,77% dels vots ponderats), amb un gerent i un vice-gerent, i un procés participatiu ja obert durant la campanya amb els estudiants.

